Pioli: “Non devo parlare del Napoli e delle parole di Spalletti!”

Nella conferenza stampa pre Empoli, Stefano Pioli è tornato a parlare anche della sfida contro il Napoli ed ha risposto anche in merito alle parole di Spalletti sulla sfida contro il Milan.

Queste le parole di Stefano Pioli in merito alla vittoria ottenuta a Napoli e sulle parole rilasciate da Luciano Spalletti:

Continuo a ripetere che abbiamo davanti a noi due mesi decisivi. I giudizi sono troppo parziali, mancano tante partite. Abbiamo ottenuto un risultato importante a Napoli ma deve esserlo per farci giocare a quel livello lì sempre. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare alla gara di domani.

Parole di Spalletti? Non devo commentarle e non devo parlare del Napoli. Non devo pensare alla partita di Champions ma solo alla prossima di campionato.