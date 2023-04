FOTO – Nuova maschera per Osimhen: arriva la notizia!

Mentre Victor Osimhen lavora per recuperare il prima possibile dal suo infortunio, arriva una buona notizia in merito alla sua maschera protettiva. Victor nella scorsa settimana durante il ritiro con la sua Nigeria è stato protagonista di un episodio sfortunato, dove il nigeriano ha perso la sua maschera portafortuna con cui ha sempre giocato dopo il famoso infortunio contro l’Inter a seguito del contrasto aereo con Milan Skriniar.

In suo soccorso però è arrivata l’Ortopedia Ruggiero che in pochi giorni ha preparato la nuova maschera che verrà usata al suo rientro in campo. Maschera che è diventata ormai il simbolo rappresentativo del 9 azzurro che ha dichiarato in passato di non volerne più fare a meno.

Questa la foto della nuova maschera personalizzata per Osimhen:

Le condizioni di Osimhen

Quando potrà utilizzarla in campo Osimhen? Stando a quanto riportato nelle ultime ore, Victor difficilmente sarà a disposizione di Spalletti per la trasferta di Lecce. L’obiettivo resta quello della Champions League nella prima sfida contro il Milan a San Siro. La maschera è pronta, ora si attende solo il rientro del capocannoniere della Serie A!