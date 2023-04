Festa Scudetto, De Laurentiis e Manfredi insieme: succederà domani in Prefettura

Nonostante la sconfitta interna maturata domenica sera contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti resta saldamente al primo posto a +16 dalla Lazio. Classifica più che rassicurante che permette ai tifosi partenopei di proiettarsi già a quella che sarà la festa per la conquista del tricolore, da come si può notare anche per le strade della città.

Proprio in merito all’evento tanto atteso in città, l’edizione odierna de Il Mattino anticipa che nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro in Prefettura in cui presenzieranno anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Aurelio De Laurentiis, presidente della società sportiva calcio Napoli.

De Laurentiis

Festa scudetto a numero chiuso

Tra i temi principali ci sarà sicuramente quello in riferimento alla festa Scudetto per le vie di Napoli, con la possibilità di confermare l’ipotesi di Piazza Plebiscito a numero chiuso e con un sistema di prenotazioni. Stando a quanto riferito da Il Mattino ci sarà un’organizzazione interna in cui verranno coinvolti anche alcuni tifosi organizzati, tenendo lontano però quelli che pretenderanno di fare la voce grossa contro gli altri tifosi e nei confronti del Calcio Napoli.