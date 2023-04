Ancelotti saluta il Real Madrid: già pronta una nuova avventura per l’ex Napoli

Alla guida del Real Madrid c’è Carlo Ancelotti, ex allenatore anche del Napoli tra le tante. Re Carlo, soprannominato così per i suoi infiniti successi in ambito europeo, da qualche anno però non è solo nelle sue avventure in panchina, al suo fianco infatti c’è Davide, suo figlio.

Dopo tanti anni al seguito di papà Carlo però, Davide Ancelotti, ha accettato l’incarico di primo allenatore in un club europeo ed è dunque pronto a salutare il Real Madrid.

Davide Ancelotti ai tempi del Napoli

Che squadre allena Davide Ancelotti?

Davide Ancelotti vanta un curriculum e un palmares che pochi possono dire di avere, a livello europeo ha vinto praticamente tutto, da coppe nazionali alla Champions League, unici trofei che gli mancano sono l’Europa League e la Conference League, anche perché non ha mai avuto la possibilità di partecipare a queste competizioni. Il tutto però sempre al fianco di papà Carlo.

Le sue prime esperienze sono al PSG come preparatore atletico, mansione che continua anche nel biennio 2013-2015 al Real Madrid. Nel 2016 accetta per la prima volta l’incarico di vice allenatore al Bayern Monaco insieme a Carlo, continua poi con lo stesso ruolo anche al Napoli e all’Everton. Nel 2021 sempre al fianco del papà torna al Real Madrid dove vince di nuovo tutto a livello nazionale e europeo.

Il club a credere in Davide è stato il Basilea, gli svizzeri infatti saranno la prima squadra a puntare su Davide Ancelotti come primo allenatore. Situazione complicata per uno dei top club in Svizzera, alla ricerca di riscatto dopo una stagione non del tutto indimenticabile. Gli svizzeri sono quinti in campionato a venti punti dalla prima (Young Boys) ed inoltre sono stati eliminati dalla coppa di lega. Vivo invece ancora il sogno europeo, con i rossoblu che affronteranno il Nizza nei quarti di Conference League.