Uno dei protagonisti di questa stagione a dir poco esaltante del Napoli è senza dubbio Kim Minjae. Arrivato in estate dal Fenerbahce con la pesante eredità di Kalidou Koulibaly, il difensore della Corea del Sud si è subito imposto nella realtà partenopea, attestandosi come uno dei protagonisti della cavalcata azzurra in questa stagione, con lo Scudetto che sembra ormai realmente a un passo.

Prestazioni e personalità che sono fattori di non poco conto per la stessa squadra allenata da Spalletti ma anche per le altre big d’Europa, che a questo punto meditano sul possibile affare in estate.

United, Liverpool e Tottenham vogliono Kim: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra, la versione online del Daily Mail fa sapere che i club più interessati a Kim Minjae sono Manchester United, Liverpool e Tottenham.

Di seguito, quanto riportato:

Questi sono i tre club che hanno espresso interesse ad attivare la clausola rescissoria per Kim. Quest’ultimo preferirebbe un passaggio alla Premier League, se dovesse lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Gli Spurs detengono un leggero vantaggio, data la presenza del compagno di squadra in Nazionale Son Heung-min, ma l’emergere di Liverpool e United – così come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco – ha dato al giocatore e ai suoi rappresentanti molte opzioni.

La contromossa del Napoli

Il Napoli, però, non vuole privarsi così a cuor leggero del proprio centrale difensivo di punta. Per questo, fa sapere la medesima fonte, il club azzurro è pronto a offrire un nuovo contratto con adeguamento e con ritocco verso l’alto della clausola rescissoria.

Difficile, dunque, sarà l’assalto dei vari club interessati, anche se resta in ballo la questione clausola che può cambiare tutto lo scenario.