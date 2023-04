Dopo la sconfitta pesante contro il Milan al Maradona, il Napoli vuole subito rialzarsi e guarda alla sfida con il Lecce. Una partita importante perché potrebbe riportare serenità in vista della doppia sfida di Champions League che gli azzurri avranno proprio con i rossoneri.

A tal proposito sono stati messi in vendita i biglietti per l’andata dei quarti a San Siro: ancora pochi ticket disponibili e un sold-out in arrivo. I costi, relativamente bassi, sono stati contenuti rispetto a quelli visti con il Tottenham, ma restano comunque costi elevati. Ben diversi, i prezzi, da quelli mantenuti per la sfida che del Maradona.

Napoli-Milan, De Laurentiis commenta i costi dei biglietti

Aurelio De Laurentiis, durante il convegno della Lega Serie A “Il futuro degli stadi in Italia”, al Salone d’onore del CONI, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo, ritornando sul confronto tra i due stadi e la modalità di gestione delle due società. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Costo biglietti Champions? Credo che il Milan, quando noi andremo su, incasserà oltre 10 milioni, e noi arriveremo forse a 5 milioni. Il Milan ha messo un biglietto in vendita a 800 euro, noi al massimo a 500 per la Tribuna autorità con 80 posti al massimo tra sponsor e quelli che gestisce il Comune.

Stadio Maradona Napoli