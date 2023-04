Napoli-Milan, De Giovanni non ci sta: “Ricordo una cosa all’Italia”

Il Napoli è crollato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan, perdendo con un nettissimo 4-0 contro i rossoneri. Gli azzurri hanno effettuato la prestazione nettamente peggiore della stagione, capitolando sotto i colpi di Brahim Diaz e Rafael Leao, in serata di grazia.

In tanti iniziano a chiedersi come reagiranno gli azzurri dinanzi ad una sconfitta di una simile proporzione, in una stagione che fin qui era stata praticamente perfetta.

Maurizio De Giovanni Facebook

De Giovanni polemico dopo Napoli-Milan

Per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni i dubbi avanzati da una parte dell’opinione pubblica contro il Napoli sono eccessive. Ci ha tenuto così ha dire la sua sul suo profilo Facebook, attaccando chi dà la squadra azzurra per morta dopo questa sconfitta, ribadendo il netto distacco rispetto alle inseguitrici. Di seguito le parole dello scrittore: