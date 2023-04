Insulti dai tifosi del Milan: avete visto cosa ha fatto Politano poco fa? (FOTO)

Una brutta, bruttissima sconfitta quella colta dal Napoli al Maradona per 0-4 contro il Milan. Una serata storta, resa ancor più negativa dal clima vissuto allo stadio con la protesta dei tifosi azzurri, sfociata addirittura in scontri in Curva B.

Allo stadio si sono così sentiti soltanto i cori dei tifosi rossoneri, che hanno dominato in campo e sugli spalti. Purtroppo, però, anche i tanti insulti piovuti dal settore ospiti sono stati ascoltati a più riprese. Ad essere stato preso di mira è stato un calciatore in particolare del Napoli: Matteo Politano.

Perché i tifosi del Milan ce l’avevano con Politano?

L’attaccante azzurro era stato preso di mira dai supporters milanisti nella gara d’andata, poi togliendosi i sassolini dalle scarpe esultando in maniera provocatoria, dopo la rete dello 0-1 su rigore, portandosi le mani alle orecchie. Gesto che, evidentemente, i tifosi del Milan non si sono mai dimenticati.

La risposta sui social

Ebbene, se il silenzio dello stadio Maradona non ha permesso di coprire i vergognosi insulti piovuti su Politano, è stato lo stesso attaccante del Napoli a rispondere – forse – ai cori dei tifosi rossoneri. Sui propri profili social, Politano ha cambiato la foto profilo sostituendola proprio con quella del gesto della gara d’andata. Sarà un caso, o forse no?

ECCO LA FOTO: