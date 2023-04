Caos Napoli-Milan, Manfredi rompe il silenzio e rivolge un invito ai tifosi: avete sentito?

Le manifestazioni di protesta da parte di alcuni tifosi del Napoli nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis hanno scosso il mondo del calcio e non solo. Spiacevoli episodi di violenza tra le mura del Maradona che male si sposano con i traguardi storici che sta segnando il Napoli in questa stagione e con lo spirito di festa che si respira in città in queste settimane.

Il Napoli di Luciano Spalletti, infatti, nonostante la sconfitta di ieri sera contro il Milan è primo in campionato con un vantaggio di 16 punti dalla Lazio di Maurizio Sarri e punta a realizzare il sogno tricolore dei tifosi azzurri.

FOTO: Curva B

L’invito di Gaetano Manfredi ai tifosi

In merito agli avvenimenti di ieri sera, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della protesta della Curva, esprimendo disappunto e invitando i tifosi alla partecipazione e all’unione. Le dichiarazioni del primo cittadino sono state riportate dall’ANSA.

Di seguito le sue parole: