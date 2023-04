Lite Spalletti-Maldini, il tecnico del Napoli fa chiarezza in diretta

Ha parlato al termine della gara fra Napoli e Milan il tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn. L’allenatore ha espresso la sua delusione per la brutta prestazione dei suoi, risultati sconfitti per 4-0, e ha spiegato cosa è successo nel tunnel degli spogliatoi con Maldini. Di seguito quanto riportato:

Centrocampo? Ha fatto fatica a circolare la palla come sappiamo, ha forzato il gioco subito senza qualità nella costruzione inziali. Abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello. Abbiamo spesso lasciato spazi fra le linee e loro sono bravi a prendere questi spazi. Spesso hanno trovato l’uomo in mezzo che puntava la linea difensiva e nel fare l’uomo contro uomo non ci siamo divisi bene.

Influenza delle nazionali? Sì, ci ha un po’ influenzati. I nostri calciatori hanno a cuore le loro nazionali e hanno dato tutto per loro, poi un po’ per le partite, un po’ per i viaggi sono tornati stanchi. Poi siamo stati anche sfortunati, abbiamo perso Bereszisnky, Osimhen e Olivera in questo giro di nazionali.

Cosa cambia per la Champions? Cambia che ora ci sarà anche qualcun altro che dirà che non siamo avvantaggiati da questo sorteggio. Sembrava ci fosse toccata una squadra facile, ma non era così. Hanno passato un periodo particolare, ma il faro della Champions League rimette sempre a posto tutto. In quelle partite lì è difficile non trovare qualcuno che riesce a dare tutto e spero che dopo questa partita qui ci siano altri che la pensano così