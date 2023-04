Leao scambia la maglia con Kvaratskhelia: belle parole nei confronti del georgiano

Il Napoli non riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le nazionali. Contro il Milan è arrivata la sconfitta più larga subita in questa stagione, 0-4. I rossoneri hanno aperto le danze nel primo tempo con le reti di Leao e Brahim Diaz mentre nella ripresa a chiudere definitivamente il match ci hanno pensato Leao e Saelemaekers. Nel post partita è intervenuto Rafael Leao ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 0-4 del suo Milan contro il Napoli.

Le parole di Leao a DAZN

Leao Kvara

Di seguito le parole di Rafael Leao a DAZN nel post partita di Napoli-Milan.