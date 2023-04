Infortunio Osimhen, il nigeriano svela i tempi di recupero

La notizia del weekend è senza dubbio l’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha subito una lesione distrattiva dopo un fastidio all’adduttore sinistro accusato con la sua Nigeria.

Il bomber azzurro salterà sicuramente le gare contro Milan e Lecce in campionato, ma la speranza di tutti i tifosi partenopei è di rivederlo in campo per l’andata dei quarti di Champions League, in programma il 12 aprile a San Siro contro il Milan.

Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli reacts during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. SPI-2227-0100

La prossima settimana verranno effettuati nuovi esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero, ma oggi è stato lo stesso Osimhen a dire quando tornerà.

Infortunio Osimhen, i tempi di recupero

Queste le parole del nigeriano, intervistato ai microfoni di TG5.