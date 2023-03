Inter, Acerbi recrimina: avete saputo cos’ha detto sulla corsa scudetto?

In una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha fatto il punto sulla sua carriera e sulla sua squadra. Tra i temi caldi ci sono le parole sull’annata nerazzurra in campionato, con troppi scivoloni e punti persi che potevano sicuramente secondo lui rendere il campionato più intenso.

L’Inter, infatti, come Milan e Juventus, dopo un buon inizio di campionato, ha vertiginosamente perso punti dal Napoli complici vari fattori, oltre ad un ritmo imposto dagli azzurri che replicare era quasi impossibile.

Undici o dodici, questa è la stima di punti persi secondo il difensore ex Sassuolo. Punti che nella migliore delle ipotesi metterebbe l’Inter sempre a -9 dalla capolista Napoli. Ecco le sue parole:

Critiche? Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. Abbiamo avuto troppi alti e bassi in campionato. Sono onesto, potevamo avere 10, 11 o 12 punti in più in classifica.