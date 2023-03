Come alla fine di ogni mese, la Lega Serie A, ha reso noto come ogni mese, il nome del miglior allenatore del campionato di marzo. Il premio viene assegnato da una giuria composta da diversi direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno assegnato il premio valutando i singoli allenatori, tenendo in considerazione: criteri tecnico sportivi, la qualità di gioco espresso dalle proprie squadre, e il fair play tenuto durante le gare.

Il mese scorso il premio è andato a Thiago Motta, allenatore del Bologna, mentre per il mese di marzo ad aggiudicarsi il premio come Coach of the Month è stato Maurizio Sarri.

Sarri è stato premiato da allenatore della Lazio, riuscendo a superare Spalletti e il meraviglioso lavoro che sta facendo con il Napoli.

Spalletti Sarri Miglior Allenatore

Quanti premi ha vinto Spalletti?

Spalletti in questa stagione ha già vinto per due volte il premio come miglior allenatore. In quest’occasione il tecnico azzurro ha dovuto lasciare spazio all’ex Napoli Sarri, decisiva probabilmente anche la vittoria al Maradona.

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A: Luigi De Siervo, ha commentato così l’operato dell’ex allenatore azzurro: