Victor Osimhen a secco con la Nigeria. È bastato non segnare due partite per far scattare l’allarme in patria e chiedersi come mai l’attaccante abbia un rendimento tanto importante in maglia azzurra e non abbia inciso nelle partite contro Guinea Bissau.

La Nigeria comanda il Gruppo C delle Qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa e il mancato timbro verde accanto alla casella gol al nome Osimhen ha creato qualche dissapore nella tifoseria delle “Super Eagles“.

Osimhen Nigeria

Osimhen diverso tra Napoli e Nigeria: i motivi

Il commissario tecnico della Nigeria, José Paseiro, dopo il doppio incontro contro Giunea Bissau ha parlato del rendimento di Osimhen e ha spiegato i motivi per cui non è riuscito ad andare a segno negli ultimi 180 minuti con la sua Nazionale.