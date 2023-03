Osimhen via dal Napoli, Giuntoli ha una lista di sostituti: chi è il preferito!

Il Napoli viaggia a vele spiegate verso il traguardo dello scudetto, tenendo comunque un occhio alla Champions League, obiettivo che potrebbe improvvisamente diventare reale. La società intanto è occupata con le questioni legate al calciomercato, soprattutto per quel che riguarda il futuro di Victor Osimhen.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come le pretendenti al nigeriano crescano giorno dopo giorno, così come sta lievitando anche il prezzo del suo cartellino.

Ecco quanto evidenziato:

Osi in questo momento è sul podio dei più grandi. Un fulmine, un uragano, un leone che domina in campionato e in Champions valutato molto più del colore del suo ciuffo d’oro: 150 milioni di euro almeno. Un’enormità. Roberto Calenda, il manager di Victor, è l’uomo che scriverà il romanzo con il presidente e i corteggiatori. Tanti, troppi: United, Psg, Chelsea, Bayern, Real.