Leao punta il Napoli: è successo oggi a Milanello

Domenica sera il Napoli affronterà il Milan per la 28a giornata di Serie A. Gli azzurri, primi in classifica a +19 dalla Lazio, seconda, ospiteranno i campioni d’Italia uscenti da strafavoriti. La stessa sfida, poi, si ripeterà altre due volte nel mese di aprile per i quarti di finale di Champions League.

Il Napoli cerca la vittoria per dare un altro colpo al campionato e avvicinarsi allo Scudetto. Dall’altra parte, invece, i rossoneri di Pioli vogliono i tre punti per continuare la corsa alla Champions League e anche per “vendicare” il risultato dell’andata.

Leao Milan

Napoli Milan, Leao anticipa il rientro dalla Nazionale

Napoli Milan sarà anche la partita tra Kvaratskhelia contro Leao. Il primo sta dimostrando un grandissimo valore e numeri impressionanti che, invece, il portoghese non sta mettendo in mostra. Contro il Napoli non ha mai segnato e dopo le buone prestazioni con il Portogallo è tornato già carico per la sfida del ‘Maradona’.

I calciatori impegnati con le Nazionali erano attesi a Milanello a partire da domani per unirsi nuovamente al gruppo di Pioli e lavorare in vista del Napoli. Rafael Leao, però, ha deciso di rientrare a Milano con 24 ore di anticipo. Il numero 17 rossonero, infatti, è tornato a disposizione, si è allenato e vuole essere pronto per la trasferta di Napoli.