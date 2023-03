Kvaratskhelia in campo con la sua Georgia: come è finito il derby azzurro con Ostigard

Continuano le gare per le qualificazioni ad Euro 2024 e questo pomeriggio si è giocata la seconda giornata del Gruppo A, che ha visto la Georgia contro la Norvegia.

Georgia-Norvegia, però è stata anche la gara che ha fatto diventare rivali, per una sera, due giocatori azzurri. Si tratta di Kvaratskhelia, attaccante della Georgia ed Ostigard difensore della Norvegia.

Kvaratskhelia Ostigard Georgia Norvegia

Kvaratskhelia-Ostigard, il derby azzurro in Georigia-Norvegia

La gara, non ha visto prevalere nessuna delle due squadre, infatti il risultato finale è stato di 1-1. Ad andare in vantaggio è stata prima la Norvegia grazie alla rete dello 0-1 di Alexander Sorloth, al 15′ minuto di gioco. Il pareggio della Georgia è poi arrivato nel secondo tempo, al 60′ minuto, grazie ad un assist di Kvaratskhelia che ha permesso a Lobzhanidze di tirare in porta e accorciare le distanze.

Nessuna delle due formazioni è riuscita a riportarsi in vantaggio, quindi entrambe hanno guadagnato solo un punto in classifica, posizionandosi al terzo e quarto posto sotto a Spagna, a capo del girone e poi Scozia, al secondo posto.

Tatiana Digirolamo