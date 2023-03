Lo Scudetto per il Napoli è sempre più vicino e in città vanno avanti ormai da giorni i preparativi per prepararsi alla grande gioia, nella speranza che l’aritmetica possa arrivare quanto prima anche sul campo.

Nelle scorse ore, però, un comunicato da parte degli ultras della Curva Sud Siberiano (gruppo organizzato a sostegno della Salernitana ndr) ha sollevato la polemica circa i festeggiamenti previsti anche fuori la città partenopea.

Nel comunicato in questione, nel dettaglio, i sostenitori si erano difatti dichiarati pronti a impedire i festeggiamenti Scudetto, dal momento che quest’ultimo diventerà anche matematico.

Il comunicato del Club Salernitana “Napoli Granata ’98”

A prendere posizione è il Club Salernitana “Napoli Granata 98”, prendendo le difese dei tifosi azzurri residenti a Salerno e provincia. Di seguito, il comunicato: