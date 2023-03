De Zerbi, l’ex match analyst rivela: “Con chi sostituirei Osimhen, gioca in Serie A”

Le straordinarie prestazioni di Victor Osimhen hanno attirato su di sé l’interesse delle grandi squadre d’Europa, che sono pronte ad investire cifre esorbitanti per acquistare il bomber nigeriano.

Anche se nessuna trattativa è stata, al momento, intavolata, nelle ultime settimane sono numerosi i nomi accostati agli azzurri per sostituire l’attuale capocannoniere della Serie A.

Durante un’intervista rilasciata alla nostra redazione, il match analyst Massimo Carcarino, ex collaboratore al Sassuolo con De Zerbi e Dionisi, ha espresso la sua opinione sulla possibile cessione di Osimhen, di seguito quanto dichiarato:

Se il Napoli dovesse cedere Osimhen, con quale centravanti lo sostituiresti?

Le alternative possibili secondo Carcarino:

E se pure il Napoli dovesse cederlo, ricordiamoci chi ha il club nello scegliere i calciatori. Vediamo la storia recente del club: il centravanti non è mai stato sbagliato. Inoltre sono convinto che se il Napoli dovesse vincere il campionato e fare strada in Champions League, il club diventerebbe anche più attrattivo per altri calciatori. Ad esempio Gonçalo Ramos del Benfica potrebbe essere un gol. In Francia attenzione Terem Moffi del Nizza, nigeriano classe ’99 che gioca in nazionale proprio come Osimhen e che ha carattestiche abbastanza simili. Altro giocatore che sta facendo molto bene è Folarin Balogun del Reims. Da quello che so io, al Napoli piace davvero tanto Beto.