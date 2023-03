Bandiere con lo scudetto del Napoli, polemica a Torre del Greco: cos’hanno fatto i tifosi della Turris (FOTO)

Il Napoli continua la propria volata verso la conquista del terzo scudetto della propria storia. L’ampio vantaggio sta facendo salire l’entusiasmo in città e nei comuni della provincia, così che ormai in varie strade si sta iniziando ad addobbare con festoni, striscioni e bandiere rigorosamente azzurre, in modo da avere tutto pronto nel momento in cui sarà concesso esplodere di gioia.

Eppure non dovunque in Campania c’è la stessa euforia per il Napoli. È di stamattina la notizia riguardante alcuni tifosi della Salernitana che avrebbero “avvertito” i supporters del Napoli di non festeggiare tra le strade di Salerno. A questo, si è aggiunto un altro spiacevole episodio.

Imbrattata bandiera del Napoli a Torre del Greco

Oggi pomeriggio, infatti, è stata esposta una bandiera del Napoli all’esterno dello stadio Liguori di Torre del Greco. Sulla bandiera erano raffigurati gli stemmi del Napoli e uno scudetto al centro con il numero 3 a simboleggiare, appunto, il terzo scudetto ormai alle porte. Ebbene alcuni tifosi della Turris hanno imbrattato la bandiera gigante scrivendo “Solo Turris” sopra di essa.

Tifosi della Turris rimuovo la scritta

La notizia, con tanto di foto e video, ha fatto immediatamente il giro dei social, ma evidentemente non tutti la pensavano allo stesso modo. Altri supporters corallini sono infatti intervenuti poco dopo e hanno provveduto a rimuovere la scritta sulla bandiera. Un chiaro esempio come, anche tra i comuni della provincia di Napoli, esista una sorta di rivalità calcistica, ma anche di come possa essere facilmente superata.