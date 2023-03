Victor Osimhen è diventato tutto l’idolo della tifoseria del Napoli. Dai piccoli agli anziani, fino ai ragazzi che si laureano e rendono il bomber azzurro il protagonista dei festeggiamenti. Nelle ultime settimane il 9 nigeriano è anche diventato una torta, un drink, una pizza e dolci vari, a dimostrazione del grande lavoro che sta portando avanti a Napoli.

Lo Scudetto che si avvicina è merito anche dei gol di Victor Osimhen che sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti a suon di gol e di grandissime prestazioni.

Osimhen Laurea

Gabriele si laurea e chiede la maglia a Osimhen

Osimhen è diventato anche il protagonista dei festeggiamenti di Gabriele, 24enne napoletano che si è laureato pochi giorni fa in Economia e Commercio e subito dopo la proclamazione ha voluto fare una richiesta al centravanti azzurro.

“Victor, per favore, posso avere una tua maglia?“, recita così lo striscione con cui Gabriele posa sul suo account Instagram e con cui ha chiesto una maglia al suo idolo. Al momento non ha ricevuto risposta dall’attaccante nigeriano che è impegnato con la sua Nazionale in Africa.