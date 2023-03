Questa sera allo Stadio Maradona andrà in scena il remake della finale di Euro2020 (giocata nel 2021 causa COVID) tra Italia e Inghilterra. La partita sarà valida per il primo turno del girone di qualificazione ai prossimi Europei e potrebbe essere già decisiva per imporsi nel girone con Malta, Macedonia del Nord e Ucraina.

La Polizia tiene sotto controllo la situazione temperamentale delle due tifoserie per evitare ogni tipo di contatto violento. L’esempio negativo con i tifosi tedeschi andato in scena qualche settimana fa ha attivato l’allarme e questa sera i circa 2400 tifosi inglesi saranno scortati fino allo stadio.

Bandiera contro Maradona

Le notizie intorno alla partita di questa sera sono molto positive dal punto di vista dell’ordine pubblico ma non mancano pesanti offese e pessimi sfottò dai tifosi inglesi.

Sui social network ha iniziato a circolare in queste ore una bandiera orribile di qualche gruppo di tifosi inglesi in arrivo allo stadio che prendono di mira Diego Armando Maradona.

“Diego è nella bara“, è questa la scritta su una bandiera inglese con cui posa fiero un tifoso dell’Inghilterra in treno. La foto ha fatto subito il giro del web e indignato tutti i supporters napoletani.