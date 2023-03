Insigne scontento al Toronto? Pazzesca notizia: dove potrebbe giocare

L’avventura di Lorenzo Insigne in MLS non è iniziata nel migliore dei modi. Passato in estate dal Napoli al Toronto, l’ex capitano azzurro ha incontrato più di qualche difficoltà nell’imporsi, anche a causa di qualche problema fisico. La prima stagione in Canada si è conclusa anche sportivamente molto male, con il Toronto che non si è riuscito a qualificare nemmeno per i playoff, nonostante la campagna acquisti sontuosa con il suo ingaggio e quello di Federico Bernardeschi (oltre che di Domenico Crescito, che però è tornato già al Genoa, ndr).

Insigne può ritrovare Mertens, tentato dal Galatasaray

Ebbene, stando a quanto riferiscono fonti turche, Lorenzo Insigne avrebbe intenzione di cambiare aria. L’ex 24 del Napoli avrebbe intenzioni di tornare in Europa e – secondo quanto si legge sul giornale turco Aksam – il Galatasaray ci starebbe facendo un pensierino. A caldeggiare il suo ingaggio sarebbe in particolare Dries Mertens, suo grande amico nonché ex compagno d’attacco al Napoli.

Lorenzo Insigne

Insigne – si legge – sarebbe disposto ad abbassarsi leggermente l’ingaggio. Inoltre vorrebbe presentarsi al Galatasaray con la promessa di far tornare presto il club turco in Champions League. Missione non proprio complicata, visto che al momento il Galatasaray comanda la classifica della Superlig con 6 punti di vantaggio sul Fenerbahce secondo, che però deve recuperare una gara.