Infortunio Chiesa, a rischio nella sfida contro il Napoli? Svelate le sue condizioni

La Juventus non si è fatta spaventare dalla penalizzazione di 15 punti e rilancia le proprie ambizioni in classifica, con la zona Champions che dista adesso soli 7 punti dopo la vittoria contro l’Inter di ieri sera.

La serata juventina è stata rovinata però dall’uscita per infortunio dopo soli 17 minuti dal suo ingresso di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha accusato un dolore al ginocchio destro che ha destato non poca preoccupazione considerando il suo essere reduce dalla rottura del legamento crociato dell’altro ginocchio. Si temeva, quindi, un lungo stop.

Federico Chiesa

Infortunio Chiesa, il comunicato della Juventus

Con un comunicato, la Juventus ha oggi tranquillizzato i suoi tifosi: per Chiesa non ci sono lesioni e il suo recupero verrà valutato giorno per giorno. Per il giocatore servirà quindi un po’ di riposo ma non si tratterà di un lungo stop. Ciò, comunque, non gli consentirà di rispondere alla chiamata in Nazionale.

Invece, ben pochi sono i dubbi riguardo un possibile impiego di Chiesa contro il Napoli nella gara prevista per il 23 aprile all’Allianz Stadium: l’esterno italiano dovrebbe infatti riuscire a recuperare per quella data. La sua speranza sarà riscattare la deludente prova dell’andata, in cui il suo ritorno da titolare dopo il grave infortunio coincise con un pesantissimo 5-1 a favore degli azzurri.