Gollini e la Nasti insieme: nuova fiamma per il portiere del Napoli

Pierluigi Gollini ha ritrovato la serenità dopo i mesi complicati passati a Firenze. Il portiere ha firmato per il Napoli a gennaio col compito di fare da vice Meret nell’ambito di uno scambio che ha coinvolto la precedente riserva fra i pali degli azzurri, Salvatore Sirigu.

Un po’ a sorpresa, è stato chiamato ad effettuare il suo debutto con la maglia azzurra in Napoli-Atalanta per un problema last minute del portiere friulano, gara che per lui rappresenta anche un incrocio con la squadra che lo ha lanciato agli occhi della ribalta. Gollini non si è fatto trovare sorpreso e ha difeso la porta azzurra con grande attenzione nella gara poi vinta per 2-0 dai suoi.

Pierluigi Gollini

Gollini e Angela Nasti insieme: arrivano conferme

Gollini ha poi spiegato nel post gara tutta la sua felicità per questa nuova esperienza della sua carriera. Come riportato da Niccolò Schira sul suo sito, a contribuire alla serenità ritrovata del portiere non è solo l’aspetto campo ma anche quello amoroso: sembra infatti che il portiere abbia trovato anche l’amore a Napoli.

La nuova musa di Gollini sarebbe la showgirl napoletana Angela Nasti, sorella minore di Chiara compagna del laziale Mattia Zaccagni. La nuova coppia sarebbe stata avvisata insieme nelle scorse ore a Milano, durante la festa di compleanno del portiere azzurro all’Otium. Una conferma di un rumor che era già nell’aria da un po’ e di cui si discutevano molto gli utenti più attenti al gossip su Twitter.