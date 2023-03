Kvaratskhelia eguaglia Diego: i suoi numeri sono straordinari

Khvicha Kvaratskhelia è ancora una volta il protagonista assoluto del Napoli di Luciano Spalletti. L’attaccante georgiano anche contro il Torino ha messo a referto un gol e un assist che hanno migliorato ancora di più il suo score.

Oggi è andato a segno con un gol sul calcio di rigore e poi è stato decisivo sia nel terzo gol (con il passaggio a Olivera che poi ha fatto il cross per Osimhen) e l’assist del quarto gol di Ndombele.

Kvaratskhelia Napoli Ndombele (Foto SSC Napoli)

Kvaratskhelia in doppia cifra di gol e assist

Con il gol e l’assist contro il Torino, Khvicha Kvaratskhelia ha raggiunto la doppia cifra di gol e assist anche in Serie A. 12 gol e 10 assist dopo la partita dell’Olimpico che portano Kvara nell’Olimpo dei grandissimi calciatori della Serie A.

Come riporta OptaPaolo, Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema). Polivalente.