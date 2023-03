Dove vedere Torino Napoli in tv e streaming: SKY o DAZN?

DOVE VEDERE TORINO NAPOLI – All’Olimpico Grande Torino, il Napoli affronterà i granata di Ivan Juric. Gli azzurri sono chiamati ad un’altra prova di grande intensità per provare a portare a casa altri tre punti fondamentali in vista della corsa allo Scudetto. Dall’altra parte, la squadra piemontese è alla ricerca del primo risultato utile di Juric contro Spalletti e vuole i 3 tre punti per tentare l’assalto all’Europa.

I due allenatori hanno già iniziato la sfida, dialettica, a distanza nel corso delle rispettive conferenze stampa. Entrambi hanno parlato dei punti di forza dell’avversario e delle difficoltà che si troveranno davanti in partita.

Napoli Gruppo

Torino-Napoli: come ci arrivano le due squadre

La 27ª giornata di Serie A sarà decisiva per il Torino di Ivan Juric e il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei affronteranno i granata con il morale altissimo, sia per il primato che sta letteralmente mettendo ko il campionato che per il raggiungimento storico dei quarti della Champions League dopo la doppia vittoria contro l’Eintracht Francoforte.

Torino reduce dal successo di Lecce, vuole continuare l’ottimo momento di forma e la rincorsa al settimo posto. I granata, però, dovranno fare a meno di tre uomini chiave: Miranchuk, Djidji e Karamoh.

Torino-Napoli in tv e streaming

Torino-Napoli si gioca domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino con il calcio d’inizio alle ore 15:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una smart tv compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Firestick e Google Chrome, oppure console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a SKY e a DAZN attivando Zona DAZN sul priorio decoder potrà invece vedere Torino-Napoli in tv sul canale 214 del decoder. Per vedere Torino-Napoli in diretta streaming, occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra della partita.