Biglietti Milan-Napoli, quando escono? Tutte le info

BIGLIETTI MILAN-NAPOLI – Il Napoli è arrivato ai quarti di Champions League vincendo contro l’Eintracht Francoforte e raggiungendo un traguardo storico per il club. È la prima volta nella storia del club, infatti, che gli azzurri si qualificano a questa fase della massima competizione europea.

FOTO: Imago, Napoli Champions League

Le miglior otto squadre d’Europa sono Milan, Napoli, Inter, Benfica, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, che si affronteranno rispettivamente secondo i seguenti incroci:

Milan-Napoli

Manchester City-Bayern Monaco

Inter-Benfica

Chelsea-Real Madrid

Milan per i quarti di finale

Il Napoli dovrà quindi affrontare il Milan di Stefano Pioli per strappare un pass per la semifinale di Champions League. Secondo il tabellone che è stato sorteggiato, inoltre, in caso di vittoria la formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la vincente tra Inter e Benfica. Qualora sia i nerazzurri che il Napoli dovessero passare il turno, ci sarebbe un’altra sfida italiana in Champions League.

La prima gara tra Milan e Napoli si terrà allo Stadio San Siro in una data da definirsi tra martedì 11 aprile e mercoledì 12 aprile. Il ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona, invece, sarà o il 18 o il 19 aprile. Le date definitive saranno precisate entro le ore 18:00 di oggi.

Biglietti Milan-Napoli: quando escono?

I biglietti per la trasferta dei tifosi azzurri a Milano verranno messi in vendita successivamente alla definizione dell’orario e della data della partita. Sarà il club rossonero a mettere in vendita i biglietti per la sfida di San Siro tra Milan e Napoli e l’acquisto online potrà essere effettuato tramite il portale di Vivaticket.