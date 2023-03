Sorteggi Champions League, svelata l’avversaria del Napoli

Per la prima volta nella storia del club azzurro, il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Champions League e si prepara a scoprire la sua futura sfidante per sognare la semifinale. A partire dalle 12:00 si tengono a Nyon i sorteggi per definire gli incroci tra le otto migliori squadre d’Europa.

FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen

Sorteggi: le possibili avversarie del Napoli

I club approdati a questo traguardo sono: Milan, Inter, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Non essendoci limiti da questa fase in poi di Champions League, il Napoli potrebbe incrociare anche le due rivali italiane. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha a disposizione qualsiasi possibile avversaria per i quarti della massima competizione europea.

Il sorteggio dei quarti di Champions League è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro sul Canale 20 del digitale.

LIVE – Gli incroci sorteggiati

A Nyon si procede con il sorteggio per definire gli incastri per i quarti di finale di Champions League.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti:

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Monaco

Milan-Napoli

Milan-Napoli per i quarti di finale

Il Napoli scenderà in campo contro il Milan per giocarsi l’accesso alla semifinale di Champions League. La prima sfida sarà in trasferta allo Stadio San Siro l’11-12 aprile e la seconda in casa al Maradona il 18-19 aprile.