Premio Bearzot a Spalletti, consegna a Napoli: avverrà in un luogo simbolo della città

Trainare un Napoli in piena rifondazione al primo posto in campionato ed ai quarti di finale di Champions non è un’impresa da tutti i giorni. Se poi il distacco dalle inseguitrici rasenta i 20 punti e la presenza fra le migliori 8 d’Europa rappresenta una prima volta storica, allora si entra di diritto nell’olimpo del calcio targato Napoli.

Lo sa bene Luciano Spalletti, vero leader e trascinatore della corazzata azzurra. Arrivato fra le critiche e i dissapori, il tecnico toscano è stato capace di ricucire un rapporto ormai dilaniato fra squadra e popolo, portando il Napoli finalmente in vetta. Tale impresa, oltre che a un posto speciale nei cuori partenopei, è valsa a Spalletti un prestigioso premio individuale.

A Spalletti il “Premio Bearzot 2023”, la data della premiazione

Troppo bello e surreale il lavoro di Luciano Spalletti per passare in osservato. Al mister degli azzurri sarà infatti conferito il “Premio Bearzot 2023“, alla luce dei risultati e del gran gioco proposto in campo dal suo Napoli. Il prestigiosi riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI, arrivato alla XII edizione, sarà dunque assegnato a breve al mister degli azzurri.

La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 10:30, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. All’evento presenzieranno anche il presidente del Coni Giovanni Malagó ed il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli.

