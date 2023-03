Politano: “C’è una squadra che eviterei ai quarti di Champions League”

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League era già ormai messa quasi in cassaforte dopo il 2-0 della gara di andata a Francoforte, ma il Napoli ieri sera ha chiuso la pratica con un perentorio 3-0, firmato da Osimhen (doppietta) e Zielinski.

Un’altra grande prestazione, l’ennesima della stagione azzurra, che fa entrare questo gruppo nella storia del club: prima volta tra le prime otto d’Europa per i partenopei.

Adesso i tifosi attendono con ansia di scoprire la prossima avversaria nel cammino europeo, ma bisognerà aspettare domani per i sorteggi dei quarti di finale di Champions League.

Tra i protagonisti del match c’è stato anche Matteo Politano, schierato titolare da Spalletti e autore dell’assist per la rete del vantaggio di Osimhen. L’attaccante azzurro ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in mixed zone al termine della partita.

Di seguito le sue parole.

Sicuramente è una partita storica per noi calciatori e per tutta Napoli, siamo contenti di questo traguardo e siamo orgogliosi del cammino fatto finora.

Sapevamo che oggi era fondamentale vincere per entrare nella storia. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte e un gruppo compatto, dove si va tutti dalla stessa parte. Ora dobbiamo stare con i piedi per terra perché la strada è lunga, domenica ci sarà un’altra partita importantissima e poi la sosta.

Chi incontrare ai quarti? Arrivati a questo punto, sono tutte squadre di livello assoluto. Una in particolare da evitare? Per come gioca simile a noi, penso che il Manchester City sia la squadra che esprime il miglior calcio in Europa.