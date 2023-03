sorteggio quarti di finale champions league 22 23

Sorteggio quarti di finale Champions League, quando si terranno? C’è ancora da definire gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, gare che delineeranno il quadro completo dei possibili quarti di finale della competizione europea, ma cresce sempre di più l’attesa per conoscere il quadro completo con le otto squadre che si giocheranno il trofeo nella fase finale della competizione.

Dopo aver conosciuto le squadre qualificate, si conosceranno i quarti grazie al sorteggio delle quattro gare: nella stessa giornata, verranno poi sorteggiate anche le due ipotetiche semifinali e l’ordine pro forma della finalissima, con squadra di ‘casa’ e avversaria in ‘trasferta’.

Di seguito la guida completa su come e quando si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale:

Il momento dei sorteggi in Champions League

Sorteggio quarti di finale di Champions League: quando si svolge?

Il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Champions League del 2022/2023 si terrà il giorno venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12 : 00 .

: . Subito dopo si procederà con i sorteggi di Europa League e Conference League, le altre due competizioni UEFA per club.

Dove vedere il sorteggio in TV e streaming

Il sorteggio dei quarti di Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro sul Canale 20 del digitale.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguirlo su:

Amazon Prime Video

Sky Go

NOW

Mediaset Infinity

Sito ufficiale dell’UEFA.

Si potrà seguire l”evento da pc, smartphone e tablet tramite le app dedicate (Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video) o collegandosi dal web ai siti ufficiali (Mediaset Infinity, UEFA.com, Amazon Prime Video).Amazon Prime Video è visibile anche su smart tv.

Puoi ovviamente seguire sul nostro sito la diretta testuale dei sorteggi di Champions League

Quali sono le regole del sorteggio?

Al sorteggio partecipano ovviamente le otto squadre qualificate dagli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Sono previsti in totale tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di “casa” nella finale. Non sono previste teste di serie e le squadre partecipanti allo stesso campionato possono affrontarsi. Eventuali altre limitazioni vengono sempre annunciate prima del sorteggio.

Napoli Champions League

Le squadre qualificate

In questo momento le uniche due squadre certe di partecipare ai quarti di finale sono Chelsea e Benfica. In base ai risultati che si verificheranno nelle gare di ritorno, si designerà il quadro completo dei possibili quarti di finale.

Milan o Tottenham;

PSG o Bayern Monaco;

Benfica;

Borussia Dortmund o Chelsea;

Eintracht o Napoli;

Liverpool o Real Madrid;

Inter o Porto;

Lipsia o Manchester City.

Sorteggio quarti di finale Champions League: chi può prendere il Napoli?

Come già anticipato, dai quarti di finale in poi non esistono più vincoli di accoppiamento. Qualunque squadra può prendere un’altra qualificata, anche se partecipanti allo stesso campionato. Non sono dunque da escludere, in caso di passaggio del turno, possibili accoppiamenti tra Napoli e una tra Inter e Milan.