De Laurentiis durissimo: “Il tifo allo stadio deve essere sano, il casino fatelo a casa vostra. Spero che la Meloni intervenga presto”, poi il messaggio alla UEFA

Si sta tenendo in questi minuti una conferenza stampa al termine della riunione del Comitato ordine e sicurezza in prefettura a Napoli, riguardante i disordini provocati dagli sconti coinvolgenti la tifoseria dell’Eintracht Franconforte di ieri.

Nel corso della conferenza, è intervenuto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che si è scagliato in modo durissimo contro tutti: tifoseria, governo e Uefa. Di seguito quanto riportato:

Io devo ringraziare il prefetto in primis e Alessandro Giuliano per il valido supporto che hanno dato. Io sono stato a Francoforte e immaginavo dopo aver visto la loro curva, che mi ricordava il tipo che vedevo quando ho iniziato in Serie C , quel tipo di tifo ancestrale diverso dal tifo spontaneo, vero e educativo che inneggia ai valori dello sport. Dissi a Marchetti che per qualcosa che appare mi fai multe da 30,40, 50 mila euro, a loro dovresti levare un milione. Lui mi disse che non gli avrebbe fatto niente.

Voi conoscete la sigla Acab, è chiaro che quando c’è di mezzo l’autorità costituita i reietti si uniscono per fronteggiare le forze dell’ordine. Tutto quello racchiuso in un confronto fra tifoserie è un pretesto per mettere a dura prova l’ordine costituito. Ieri allo stadio ho visto uno spettacolo straordinario, ci sono alcuni napoletani di cui non faccio i nomi che fanno interviste dove dicono che io sai troppo restrittivo e nello stadio ci sia troppo ordine. Io dico sempre che il casino lo fate a casa vostra, il tifo allo stadio deve essere sano, allo stadio ci vanno famiglie e bambini a cui non bisogna far fare un giro di passo di stupefacenti, né far vedere violenza.

Un gruppo di persone non può far vedere che Napoli sono loro, ieri erano in giro come cani sciolti per affrontare le forze dell’ordine con la scusa di affrontare i tedeschi. In Inghilterra ho visto l’unica nazione dove una premier donna ha fatto una legge sugli stadi che mi auguro applichi anche la Meloni in Italia. Dovremmo investire i nostri soldi nel fare degli impianti che verranno devastati? Non ci pensiamo nemmeno, se non viene regolata prima la frequentazione dello stadio questa possibilità non esiste. Lo stadio deve essere un luogo sacro, ieri abbiamo dato una bella immagine lì e ne sono fiero.