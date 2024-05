Insigne, sconfitta e maxi rissa: cosa è successo al suo Toronto (VIDEO)

Giornata storta per l’ex capitano del Napoli Insigne e per il suo Toronto, sconfitta e maxi rissa in campo: ricostruzione di quanto accaduto

Insigne sta giocando la sua seconda stagione (e mezza, se consideriamo anche i primi sei mesi nel 2022) da calciatore del Toronto FC in MLS. L’esperienza nel continente nordamericano non è cominciata nel migliore dei modi, con un primo anno alquanto difficoltoso, sotto più punti di vista.

La scorsa stagione il club canadese non è andato oltre la tredicesima (penultima posizione) del Gruppo Est. Le ambizioni della società, dal momento dell’acquisto di Insigne e Bernardeschi erano ben diverse. Ne sono scaturite proteste feroci dei tifosi, che hanno preso di mira anche i due italiani. Per Insigne la scorsa stagione solo 4 reti in 20 presenze, in una stagione a dir poco travagliata dai frequenti infortuni.

Quest’anno la musica è cambiata. Il Toronto è tornato a competere per le posizioni di vertice della MLS, anche grazie alle prestazioni dei due gioielli Insigne e Bernardeschi. La squadra do mister Herdman occupa ora la quarta posizione in classifica, in piena zona Play off. Nell’ultima gara però è successo davvero di tutto.

Toronto-New York City, maxi rissa: cosa è accaduto

Nella notte italiana è andato in scena lo scontro diretto tra Toronto e New York City, La gara del BMO Field si è conclusa con il risultato di 2-3 in favore degli ospiti. A decidere la gara le reti di Rodriguez (N), Jones (N), Bernardeschi (T), Perea (N) e Petretta (T). Insigne non ha giocato titolare, ma è subentrato a partita in corso al minuto 76. L’entrata dell’ex capitano azzurro non ha inciso particolarmente. Ha del clamoroso poi quello che è successo al termine del match.

A fine partita si è scatenata una rissa furibonda in campo, che ha coinvolto in parte anche Lorenzo Insigne. Molto coinvolto nello spiacevole episodio Federico Bernardeschi, che ha anche rimediato un’ammonizione e conseguente espulsione. I video del MBO Field sono divenuti molto virali sui social.

Di seguito uno dei video in questione: