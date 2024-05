Kvaratskhelia, arriva la notizia sul futuro: la conferma che spaventa il Napoli

Si intensificano le voci sul futuro di Kvaratskhelia: c’è una notizia che spaventa il Napoli e che richiede un urgente intervento.

Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente fra i pochissimi calciatori che, tutto sommato, hanno offerto un rendimento comunque migliore rispetto al livello tenuto da molti calciatori azzurri. I dieci gol siglati in questo campionato di Serie A rendono il georgiano un calciatore difficilmente condannabile per la stagione horror tenuta dal Napoli quest’anno.

Per questo, molti tifosi considerano Kvara come uno dei pochi calciatori che meriterebbe di non essere coinvolto da una rivoluzione che necessariamente dovrà travolgere larga parte della rosa di quest’anno per potere riportare il Napoli a dei livelli accettabili. Per questo, di tanti addii che potrebbero avvenire di certo nessuno auspicherebbe quello del georgiano.

Calciomercato Napoli, novità su Kvaratskhelia

Preoccupa però la situazione relativa al suo rinnovo. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma è evidente l’esigenza di adeguare le cifre di quest’ultimo. Il rischio concreto è quello di una trattativa che potrebbe complicarsi dinanzi ad offerte contrattuali di top club stranieri rispetto a cui un club come il Napoli non può lontanamente competere.

Il portale Tuttomercatoweb, in più, offre una conferma rispetto ad una notizia che circola da diversi giorni: il Paris Saint Germain starebbe seriamente valutando la possibilità di designare Kvaratskhelia come sostituto del partente Kylian Mbappè. Il bomber francese ha annunciato definitivamente il suo addio al club parigino nella giornata di ieri. Si tratta di una scelta che era nell’aria da un po’, vista la mancata firma sul rinnovo avvenuta negli ultimi mesi e che, presumibilmente, porterà al suo passaggio al Real Madrid nella prossima estate.

Già da un po’ è quindi partito il toto-sostituto. A sorpresa, non sembra essere più in prima linea l’altro top azzurro Victor Osimhen: il Psg potrebbe mantenersi aperta la possibilità di effettuare un assalto, ma l’alta valutazione al momento frena queste chance. Resta più concreto, così, un assalto a Khvicha Kvaratskhelia, anche se, al momento, si è solo in una fase di valutazione in merito ad un possibile assalto.

Il Napoli conta però di anticipare tali eventi con l’adeguamento del suo contratto, a questo punto step fondamentale per permettere la sua permanenza. Sarà necessaria quindi un accelerata il prima possibile, magari anche con l’aggiunta di una clausola rescissoria per fissare una valutazione utile all’addio nella prossime stagioni. D’altronde, se si vuole davvero ripartire bisognerà farlo con la consapevolezza che Kvara non è fra i responsabili dell’ultima sciagurata stagione e un suo addio rischierebbe solo di creare una voragine difficilmente colmabile.