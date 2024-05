Gasperini-Napoli, la rivelazione: addio all’Atalanta in un caso

Tra i candidati alla panchina del Napoli c’è anche Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta: le ultime news sulla trattativa

Per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli non c’è solo Antonio Conte in corsa. Certamente l’ex commissario tecnico è quello più voluto dei tifosi e forse il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ma le condizioni economiche sono decisamente pretenziose. Per questo motivo il Napoli sta riflettendo in questi giorni, analizzando anche altre opzioni economicamente più fattibili. Verosimilmente a fine campionato il quadro sarà molto più chiaro.

Tra le altre opzioni da considerare è impossibile non citare Pioli, Italiano e Gasperini. Dalle ultime indiscrezioni pare che Pioli ed Italiano siano leggermente più indietro rispetto a Gasperini nella corsa alla panchina azzurra. Entrambi, con ogni probabilità, si libereranno dalle rispettive squadre a fine stagione, ma i risultati, anche in campo europeo, dell’Atalanta di Gasperini hanno portato il patron De Laurentiis a formulare una prima offerta per l’allenatore ex Inter e Genoa.

Gasperini, c’è l’offerta del Napoli: tutti i possibili scenari

L’allenatore della Dea, dopo ben otto anni di permanenza a Bergamo, ha la grande occasione di vincere un trofeo. E non si tratta di una competizione qualunque, ma dell’Europa League. Mercoledì 22 maggio alla Dublin Arena di Dublino si giocherà la finale contro il Bayer Leverkusen dei record. Ecco quindi che viene naturale chiedersi: cosa ne sarà di Gasperini dopo la finale di Europa League?

Secondo Gianluca di Marzio, intervenuto in diretta a Sky Calcio L’Originale, la situazione è in divenire: “Gasperini ha un’offerta del Napoli sul tavolo. Il suo futuro dipenderà da motivazioni e stimoli, se al termine di questo percorso vincerà un trofeo vedremo se riterrà di aver ottenuto il massimo possibile. C’è da capire se ha voglia di fare un ulteriore step. Potrebbe anche dire di volere una nuova sfida”, spiega l’esperto di mercato in diretta.

Gasperini campione a Dublino? Quale può essere il suo destino

Il giornalista non chiude le porte ad un’eventuale permanenza. Anche perché la società bergamasca negli anni ha sempre dimostrato grossa ambizione, basta pensare ai grossi investimenti di quest’estate. La vittoria di un trofeo importante come l’Europa League può aprire un ciclo.

Gasperini è ovviamente incluso nei progetti a lungo termine del club. Ora sta a lui decidere, verosimilmente a fine campionato, se continuare e tentare l’assalto a qualcosa di più grosso dello scudetto oppure gettarsi in un’avventura totalmente nuova e lasciare l’Atalanta da vincente dopo otto anni molto intensi.