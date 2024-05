Conte divide il Napoli: svelato un retroscena interno al club

Conte Napoli, la società divisa sulla scelta del prossimo allenatore del club partenopeo: svelato un retroscena inaspettato

Con la vittoria della Lazio all’Olimpico contro l’Empoli il Napoli non ha più chances di accedere all’Europa League. L’unico obiettivo fattibile resta, a questo punto, la Conference. Un andamento davvero raccapricciante, che fa del Napoli 23\24 la peggior squadra campione d’Italia in carica nell’intera storia della Serie A. Per rialzare l’asticella dopo l’annata storta De Laurentiis e tutto il resto della società, consapevoli delle tante scelte sbagliate in estate, è al lavoro per programmare la prossima stagione.

I tifosi si aspettano una svolta decisa su più aspetti. In primis l’allenatore, con Conte che è senza dubbio il nome che più di tutti fa scaldare la piazza. Quella per Conte però non è una trattativa semplice, c’è ancora da lavorare su tanti aspetti. Negli scorsi giorni, attraverso un’esclusiva raccolta da Marco Giordano per SpazioNapoli, si era parlato di “prove d’intesa”, con questioni finanziarie da limare eventualmente con l’inserimento di bonus. Quest’oggi è sbucato un ulteriore retroscena sull’affare.

Conte Napoli, Chiavelli non è convinto: come l’ha presa De Laurentiis

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, ad oggi, quella partenopea è l’unica proposta sul tavolo dell’ex ct, che ha già dato disponibilità ad allenare il Napoli. Tuttavia la mancata qualificazione in Champions League peggiora le finanze del club, che potrebbe non permettersi uno sforzo economico del genere.

De Laurentiis è pronto però a sorvolare su questo. Vede in Conte l’uomo giusto sul quale fondare il nuovo corso del Napoli. Per convincerlo vuole offrirgli un contratto con base fissa (si parla di circa 6 milioni di euro, ndr) con bonus legati al rendiemento.

“La sua idea convince gran parte della dirigenza (con Manna, ovviamente, in prima fila), ma non uno dei suoi uomini di fiducia: Andrea Chiavelli”, spiega il portale. Il parere dell’ad ha un grosso peso sulle decisioni del club. A suo avviso la scommessa Conte sarebbe troppo rischiosa dal punto di vista economico. Chiavelli preferirebbe puntare su Pioli o Gasperini.

I prossimi saranno giorni di intensi colloqui e riflessioni per Chiavelli, il presidente De Laurentiis e tutto il resto della società. Tuttavia, per quanto possa contare l’opinione dell’ad, l’ultima parola spetta al patron.