Napoli, primi scontri nella notte con i tifosi tedeschi: lancio di razzi ai pullman (VIDEO)

La lunga giornata che porterà alla gara tra Napoli ed Eintracht Francoforte è ufficialmente cominciata. I partenopei partono dal vantaggio di 0-2 maturato nella gara d’andata, ma Spalletti ha chiarito che la sua squadra non sottovaluterà l’impegno.

Massima attenzione, quindi, così come c’è guardia alta anche da parte delle forse dell’ordine, impegnate a tenere sotto controllo i tantissimi tifosi tedeschi arrivati nelle scorse ore a Napoli. Sono oltre 300, infatti, gli Ultras dell’Eintracht Francoforte giunti a Napoli, ai quali potrebbero aggiungersi anche tifosi dell’Atalanta, gemellati con i biancorossoneri.

Blitz contro gli Ultras dell’Eintracht Francoforte

Nella notte, intanto, si registrano i primi disordini tra le due tifoserie. Mentre la Polizia era intenta scortare i supporters provenienti dalla Germania – per la quale è stato messo a disposizione l’hotel Royal Continental sul lungomare – c’è stato un blitz in zona Via Marina da parte degli Ultras del Napoli, che hanno colpito i pullman che trasportavano gli avversari con razzi e fumogeni. Per fortuna, a parte il tanto spavento dei passanti, pare non si registrino feriti.

IL VIDEO