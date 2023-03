Spalletti: “Con l’Eintracht è la prima finale della stagione”, poi rivela il segreto del Napoli!

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco quanto evidenziato:

Il segreto in questo Napoli è quello di Pulcinella: per fare grandi squadre servono grandi calciatori. E il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori. Poi servono anche altre qualità come l’umiltà, la disponibilità, la voglia di aiutare il compagno ed essere uniti. Poi si sceglie un’organizzazione di squadra e se i calciatori pensano sia quella giusta, allora si va avanti. E far arrivare tutto ciò a un pubblico caloroso come il nostro, diventa tutto più facile, perché ti rimbalzano addosso tutto il loro affetto.

Siamo di fronte a una grande sfida. Potrebbe essere paragonata alla prima finale della stagione perché può determinare tanto per la squadra e per il club. Si entrerebbe a far parte della storia di questo club, ma non penso possa essere motivo di pressione perché già ho visto varie volte in questa stagione che, quando non è stato fatto risultato, di rialzare la testa e non farsi trascinare nel vortice delle sensazioni negative. Quindi sono tranquillo della mia squadra, so che ci farà vedere quello che serve. Ci sono delle storie che vanno vissute e altre in cui bisogna portare a casa il risultato e questo è uno di quei casi.

Abbiamo sempre fatto vedere di rispettare l’esigenza calcistica di un pubblico che ha visto giocare calciatori fortissimi, il più forte di tutti. Difficile ingannare i napoletani. Quando sono arrivato qui, uno degli obiettivi era quello di riportare i tifosi allo stadio e lo abbiamo fatto regalandogli grandi prestazioni. Domani una maglia è già assegnata: quella del pubblico, giocano titolari.

Tifosi dell’Eintracht esclusi? È un provvedimento figlio di quello che è successo all’andata, dove non è stata garantita la sicurezza dei nostri tifosi. E quando ci sono questioni legate all’ordine pubblico, ci sono Istituzioni che ci lavorano. Bisogna fidarsi di loro, che sono addetti alla nostra sicurezza. E ciò non dipende dal nostro club, su cui si è ironizzato un po’, ma la cosa non dipende da noi.

Non c’è il rischio di sottovalutare l’Eintracht Francoforte, sappiamo il valore del nostro avversario e lo rispettiamo. L’anno scorso hanno vinto a Barcellona e non c’era Kolo Muani, quindi sappiamo la loro forza. La nostra città è abituata a grandissime storie e noi abbiamo l’ambizione di partecipare alla storia della nostra città. Sappiamo che la qualificazione è al 50%. C’è da rifare le stesse cose, la partita magnifica che abbiamo fatto all’andata, provando a vincerla.

Cuore o cervello? Io direi cuore, cervello e anche un po’ di culo! L’insidia principale è il valore dell’avversario. All’andata abbiamo fatto una partita straordinaria e la dobbiamo ripetere per passare il turno.

Gl infortunati? Raspadori eravamo tutti entusiasti di portarlo in panchina, ma gli esami hanno evidenziato che avrebbe potuto rischiare. Dunque ci prendiamo qualche altro giorno per farlo recuperare. Lozano, Kim e Meret sono tutti pienamente recuperati e sono a disposizione. Stamattina in allenamento si respirava già l’aria della partita.