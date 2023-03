Raspadori salta Napoli-Eintracht, Spalletti svela quando tornerà

Vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte. Da poco Spalletti ha terminato la classica conferenza stampa, dove ha voluto fare il punto sugli infortunati e sui recuperi.

Per rivedere Raspadori bisognerà attendere ancora un po’. Il tecnico del Napoli non è stato in grado di stabilire una vera e propria data di rientro, ma è sembrato piuttosto fiducioso sul suo recupero.

Di seguito le sue parole:

Infortunio Raspadori, Spalletti: “Servirà qualche altro giorno”

“Raspadori eravamo tutti entusiasti di portarlo in panchina, ma gli esami hanno evidenziato che avrebbe potuto rischiare. Dunque ci prendiamo qualche altro giorno per farlo recuperare”.

Spalletti ha poi continuato con i giocatori che invece hanno recuperato e saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domani:

Napoli-Eintracht, Spalletti: “Recuperati Lozano, Kim e Meret”

“Lozano, Kim e Meret sono tutti pienamente recuperati e sono a disposizione. Stamattina dentro l’allenamento si sentiva già la loro voglia di esserci, si percepiva il profumo dello stadio pieno di domani sera”.