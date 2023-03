Scontri Napoli Eintracht Francoforte, è allarme: arrivati 300 ultras

Napoli Eintracht Francoforte sarà spettacolare in campo ma potrebbe essere pericolosissima all’esterno del terreno di gioco. Nelle ultime settimane si è spesso parlato delle difficoltà di poter gestire la “furia” dei tifosi tedeschi, a cui è stata vietata la possibilità di entrare alli stadio. Nonostante i divieti della Prefettura, però, non manca la preoccupazione, con gli avvisi di guerriglia arrivati direttamente dalla Germania che preoccupano le forze dell’ordine della città.

Il capo ultras dell’Eintracht Francoforte ha annunciato, in mattinata, la volontà di arrivare a Napoli nonostante i divieti e andare allo scontro con gli ultras del Napoli.

Eintracht Napoli

Scontri ultras: in arrivo 300 tifosi dell’Eintracht

Intanto è allarme in città. Secondo quanto riferisce Rai Sport, a Salerno sono arrivati circa 300 tifosi dell’Eintracht Francoforte che intendono raggiungere Napoli in treno. Non saranno soli, però: da Bari e da Bergamo sono in arrivo delegazioni ultras del Bari e dell’Atalanta per dare manforte alla tifoseria tedesca.

Le forze dell’ordine sono in pre allerta ma la situazione sta diventando sempre più complicata e surreale. Non sono da escludere, purtroppo, disagi di ordine pubblico e una vera e propria “guerriglia” urbana.