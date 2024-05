LIVE – Napoli-Bologna, Calzona ne cambia due: le formazioni ufficiali

Napoli-Bologna, uno dei match più importanti di questa giornata di Serie A, va in scena dalle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona.

La stagione per gli azzurri è decisamente drammatica, ma per il Napoli è vietato mollare. Gli ultimi risultati hanno condannato definitivamente la squadra di Francesco Calzona a dire addio alla Champions League, traguardo che sembra invece essere ampiamente alla portata di Thiago Motta e i suoi. La compagine rossoblù è l’autentica rivelazione di questa stagione e intenderà sicuramente mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, magari facendo leva su difficoltà che sono divenute ormai problemi cronici di una squadra che, difatti, non è mai decollata in questa annata.

Ciò non toglie, però, che la squadra azzurra dovrà dare il massimo per cercare di chiudere con dignità la stagione, ma non solo: in palio, infatti, c’è anche l’accesso alla prossima edizione della UEFA Europa League, con la UEFA Conference League che rappresenterebbe un paracadute in caso di mancata qualificazione alla seconda competizione europea per club.

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli e Bologna

Come scendono in campo Napoli e Bologna per questa importantissima sfida, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A? In questi istanti sono arrivate a tal riguardo le decisioni ufficiali di Francesco Calzona e Thiago Motta, al primo incrocio in carriera.

Di seguito, gli undici titolari delle due compagini:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Due novità per quanto riguarda la compagine azzurra: Juan Jesus torna al centro della difesa, così come rientra tra i titolari Khvicha Kvaratskhelia, di rientro dopo il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori nell’ultimo match contro l’Udinese. Jens Cajuste vince invece il ballottaggio ai danni di Hamed Junior Traoré, considerata l’assenza di Piotr Zielinski per infortunio.

Napoli-Bologna: il LIVE del match

A seguire, invece, la diretta testuale del match Napoli-Bologna:

