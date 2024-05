Napoli Bologna, è un incubo al Maradona: la reazione dei tifosi è furiosa, cosa è successo

Clamoroso quanto accaduto allo Stadio Maradona nei primi minuti del match contro il Bologna: la ricostruzione.

La stagione del Napoli è sempre più negativa. La squadra di Francesco Calzona è irriconoscibile e sembra entrata in una spirale negativa senza via d’uscita. Il Napoli è una squadra senza anima in preda ad una crisi senza fine.

Gli azzurri, per tutta la stagione, non sono mai stati incisivi e determinati. Il Napoli è una nave in mezzo alla tempesta e in balia delle onde e senza una vera e propria figura di riferimento. Tutti gli interpreti che lo scorso anno hanno portato il Napoli a dominare la Serie A, sono svaniti nel nulla.

Oggi, contro il Bologna, gli azzurri avevano la grande occasione per provare a tentare un ultimo disperato assalto all’Europa League, ma quanto accaduto nei primi minuti del match contro i rossoblu, lascia i tifosi allibiti.

Clamoroso al Maradona: tifosi del Napoli furiosi

Dopo appena dodici minuti, il Napoli è sotto 2-0 grazie alle reti di Ndoye e Posch. Come spesso accaduto in questa stagione, i due marcatori del Bologna si sono sbloccati in questa stagione proprio come gli azzurri. Entrambi, infatti, si aggregano alla lunga lista di giocatori che hanno trovato la prima rete in Serie A in questa stagione.

L’approccio degli azzurri è stato completamente sbagliato e questo non è assolutamente ammissibile per una squadra di questo valore tecnico. I tifosi azzurri sono infuriati con i propri giocatori e dopo la rete del 2-0 sugli azzurri sono piovuti copiosi fischi da parte del Maradona.

Da segnalare, inoltre, che diversi settori dello stadio sono quasi vuoti proprio a causa della stagione molto negativa degli azzurri. I tifosi del Napoli, oltre ai fischi dopo la rete di Posch, hanno proseguito con la loro protesta nei primi 15 minuti di partita. Le curve, infatti, sono rimaste in silenzio e con le bandiere abbassate.

Intorno alla metà del primo tempo, le Curve hanno iniziato a cantare, ma non per supportare la squadra. Da parte dei tifosi, infatti, ci sono solo pesanti critiche nei confronti della squadra. Tra i cori più gettonati da parte dei tifosi azzurri, ci sono il più classico degli “Andate a lavorare” e poi si prosegue con “Cog***ni senza pa**e“.

Un’altra situazione surreale che si aggiunge alle grandi difficoltà del Napoli in questa stagione.