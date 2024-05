Napoli da shock, record negativo incredibile: non succedeva da 14 anni!

È Napoli da horror contro il Bologna di Thiago Motta. Il dato sulla squadra di Francesco Calzona è inequivocabile: tifosi amareggiati.

È una stagione da archiviare quanto prima per il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. La società azzurra non è riuscita a mantenere fede alla aspettative di inizio campionato, mostrando grande difficoltà nel rendere onore allo storico Scudetto conquistato nell’annata precedente. Non c’è mai fine al disastro e la squadra di Francesco Calzona lo ha confermato con l’ennesima prova a dir poco surreale raccolta in casa contro il Bologna di Thiago Motta.

Anche a margine del match contro la squadra rossoblù, il Napoli di mister Francesco Calzona si è resa protagonista di una prova alquanto negativa, che ha fatto infuriare ancor più i tifosi azzurri. Per la formazione partenopea si è messa subito in salita la gara, a causa dell’ennesimo atteggiamento remissivo e delle confusionarie idee di gioco palesante sul rettangolo verde del Diego Armando Maradona. Non a caso, alla squadra allenata da Thiago Motta sono bastati appena 12 minuti del primo tempo per mettere una chiara impronta sul match, prima col la rete di Ndoye e poi con il gol del raddoppio di Posch. Due reti in rapida successione che il Napoli non subiva da 14 anni.

Il dato sul Napoli è da incubo: non accadeva da 14 anni

La stagione del Napoli è iniziata male e si appresta a concludersi ancora peggio. L’ennesima prova negativa degli azzurri è arrivata a margine del match casalingo contro il Bologna di Thiago Motta, dove alla squadra rossoblù è bastato poco per indirizzare in maniera chiara il match. Era da 14 anni che la società di Aurelio De Laurentiis non subiva due reti in rapida successione in un primo tempo, a certificarlo è il dato raccolto da Opta.

Il Napoli di Francesco Calzona ha subito due gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in Serie A per la prima volta dal 7 marzo 2010. Anche in quella circostanza fu il Bologna a rifilare due gol in avvio di gara alla squadra azzurra. Ad andare in rete furono Zalayeta, al 7°, e Adailton al 12°.

Inoltre, la formazione azzurra nelle ultime quattro gare di campionato ha subito gol da attaccanti che hanno trovato la gioia della rete per la prima volta in stagione. Si tratta di Alberto Cerri (Empoli), Tammy Abraham (Roma), Isaac Success (Udinese) e Dan Ndoye (Bologna). Ennesimo dato negativo di una stagione da horror da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis.