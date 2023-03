Ultras Eintracht avvisano: “Scontri a Napoli al 100%, presenti anche tifosi dell’Atalanta!”

Cristopher Ockomm, uno degli ultras dell’Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW riguardanti la trasferta a Napoli della propria squadra per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Divieto trasferta Eintracht, la reazione degli ultras

È una delusione enorme, perché il sorteggio era avvenuto già a novembre. Si sa come sono i tifosi dell’Eintracht, sin dai tempi del Barcellona. È stato tutto molto improvviso, si è saputo solamente una settimana prima che i fan non sarebbero potuti andare allo stadio e questa è stata una catastrofe perché molti si erano già attivati per albergo, volo, per risparmiare. La possibilità che venga rimborsato qualcosa è molto bassa e tu ti senti stupido perché hai anche cercato di risparmiare e combinare tutto al meglio. Per me la cosa è particolarmente frustrante perché il Napoli non è la classica squadra commerciale come a Parigi o in Premier, ha una sua storia, era un evento. E tutto questo rende la questione ancora più amara.

Eintracht Francoforte

“Tifosi dell’Eintracht a Napoli con un trucco”, la rivelazione

Io non verrò a Napoli, perché investire 2 giorni per nulla? Per avere solo problemi? Sono due giorni che preferisco investire programmandoli con la mia famiglia. Magari il Dio del calcio eliminerà il Napoli e l’avventura per l’Eintracht continuerà. Molti andranno ugualmente a Napoli, ma non è detto che si facciano riconoscere come tifosi dell’Eintracht. L’Eintracht ha ritirato tutti i biglietti e, quindi, i tifosi andranno nel settore neutro. Qualcuno ci sarà di sicuro, ci scommetterei, ma se si faranno riconoscere durante la partita, non lo so. La catastrofe maggiore è che si apre, si chiude, si apre, si chiude, ti senti preso in giro. Una situazione simile pesa sulle persone, mandi all’aria tutti i tuoi piani, ti senti anche vessato, preso per il c*lo, non ti senti più rispettato. Io ero così contento di andare a Napoli, già solo per la storia della squadra, è una squadra che non dipende da chissà quali investitori, è una squadra vera. Ha dei tifosi veri, non lo si può dire di tutte le squadre. Poi Napoli, avrei voluto vedere il porto, che conosco dai film “Piedipiatti” con Bud Spencer, la statua di Maradona. L’avrei voluta vedere.

Scontri tifosi Napoli Eintracht