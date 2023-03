Regalo da Madrid per Kvaratskhelia: sta succedendo a Castel Volturno!

Kvaratskhelia è nel mirino del Real Madrid, ve lo abbiamo evidenziato anche nel corso della giornata di ieri, e non è un segreto ormai che l’idolo del georgiano sia Guti, leggendario trequartista proprio dei Blancos. Da Madrid hanno mandato numerosi messaggi d’amore a Kvara ed oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione da Castel Volturno, come raccolto dai nostri inviati al Konami Training Center

Da Madrid a Napoli per Kvaratskhelia: il messaggio

Alcuni inviati dell’emittente spagnola Chiringuito, vicina proprio alle vicende del Real Madrid, sono arrivati all’allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht per consegnare un regalo a Kvaratskhelia. Grazie ai nostri inviati al Konami Training Center abbiamo potuto notare come per il fuoriclasse georgiano c’è in regalo una maglia autografata da Guti, con un particolare messaggio segreto.

Il messaggio al momento è ancora un segreto, ma di sicuro sarà un invito per il calciatore del Napoli a trasferirsi al Real Madrid al termine della stagione. L’idea del Napoli però è completamente diversa e da parte degli azzurri non c’è alcuna volontà di cedere il proprio gioiello al termine della stagione.