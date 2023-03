La straordinaria stagione del Napoli sta strabiliando l’Italia e più in generale l’Europa. Primo posto in Serie A con 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e ottime possibilità per il passaggio del turno ai quarti di finale eliminando l’Eintracht Francoforte, club vincitore della scorsa Europa League.

Ovviamente sono tantissimi i calciatori azzurri che si stanno mettendo in mostra, in particolare il georgiano Kvaratskhelia, che a suon di reti e prestazioni sta attirando sempre più estimatori. L’ultimo club che si è messo in fila per lui pare sia il Real Madrid. A rivelarlo è l’edizione online di Repubblica che spiega come i Blancos abbiano anche già avviato i contatti con l’entourage del calciatore.

Contatto con gli agenti di Kvaratskhelia

