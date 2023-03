La Champions League sembra essere diventata l’habitat naturale del Napoli in questa stagione. Gli azzurri sono arrivati agli ottavi di finale vincendo 5 partite su 6 nel girone, perdendo solo contro il Liverpool ad Anfield Road. All’andata contro l’Eintracht Francoforte hanno vinto per 0-2, dandosi la grande possibilità di passare per la prima volta ai quarti di finale della competizione europea.

Alla vigilia di Napoli Eintracht Francoforte, l’allenatore del club tedesco Oliver Glasner ha presentato la sfida in conferenza stampa, insieme al capitano Sebastian Rode.

Daremo tutto per ribaltare il risultato dell’andata, possiamo passare. Abbiamo dimostrato di poter rimediare alle nostre assenze, anche senza Kolo Muani, dobbiamo vincere come squadra. Abbiamo analizzato la partita dell’andata e sappiamo cosa fare per riuscire a vincere questa gara. Proveremo altri giocatori al posto degli assenti: hanno altre capacità e possono fare gol. Per questo motivo chi giocherà ha tutta la nostra fiducia. Con Lindstorm avevamo un ritmo molto alto, vedremo domani chi giocherà e chi avremo a disposizione. Ho portato anche Sebastian Rode con noi. Abbiamo ragionato su cosa può essere funzionale contro una squadra come il Napoli. Kolo Muani e Lindstrom hanno giocato all’andata e comunque non abbiamo vinto, ma ho buone sensazioni.

Conferenza Stampa Glasner

Sull’assenza dei tifosi dell’Eintracht

Sarebbe stato bello avere qui i nostri tifosi, sappiamo di poter contare su di loro anche se non sono qui. Ci avrebbe fatto piacere avere avuto i tifosi con noi, ma ci dobbiamo concentrare sulla partita. Con la loro energia positiva sarebbe stato meglio, ma comunque il supporto lo avvertiamo anche a distanza. Abbiamo le nostre idee su quanto successo sul divieto ai tifosi ma da queste cose politiche preferisco starmene fuori.

Glasner prepara il piano anti-Napoli