Dove vedere Napoli-Eintracht in tv e streaming: Sky, Mediaset o Amazon?

DOVE VEDERE NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE – L’appuntamento con la storia è fissato a domani sera: il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte per raggiungere per la prima volta nella storia i quarti di finale di Champions League.

Gli azzurri hanno già vinto all’andata per 0-2 con i gol di Osimhen e Di Lorenzo e sono ad un passo dalla qualificazione. Rientrare tra le 8 squadre più forti d’Europa è diventato pian piano uno stimolo e un grande obiettivo per Luciano Spalletti e il suo gruppo.

Napoli

Proabili formazioni Napoli Eintracht

Dopo le fatiche in Serie A contro l’Atalanta, il Napoli è pronto a tornare al ‘Maradona’, che sarà gremito per la grande notte di Champions League. La sfida contro l’Eintracht Francoforte è un vero e proprio appuntamento con la storia. Riuscire a superare il turno garantirebbe uno status fenomenale alla squadra di Luciano Spalletti che si sta distinguendo per un gioco unico e innovativo che ha già messo in difficoltà grandissimi club europei, come il Liverpool.

Luciano Spalletti potrà contare sul ritorno in campo di Alex Meret dopo il problema al polso che lo ha costretto al forfait contro l’Atalanta. Da monitorare, invece, le condizioni di Kim Minjae, uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato, e di Lozano.

Dall’altra parte, invece, Glasner deve fare a meno di due frecce importanti per il suo arco: non ci sarà Kolo Muani, espulso all’andata per un fallo su Anguissa, e sarà assente anche Lindstrom, alle prese con problemi fisici.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè. All. Glasner.

Napoli Eintracht in tv e streaming

La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte si gioca mercoledì 15 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: calcio d’inizio alle ore 21:00.

Napoli-Eintracht sarà trasmessa solo su Amazon Prime Video. Per vedere la partita in tv occorrerà scaricare l’app di Prime Video su una smart tv compatibile o su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chrome.

Per vedere la partita in diretta streaming su dispositivi mobili (smartphone, pc o tablet), sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e cliccare sulla finestra della partita. La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.